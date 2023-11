Violenza di genere, il sottosegretario Prisco a Riccione per incontrare i giovani

Venerdì, 24 novembre, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco sarà a Riccione per un confronto pubblico su “Come dire No alla violenza”. Dalle 18 alle 19 al "Mammamia" di Riccione con diretta su Radio1 Rai e sui canali social della Rai, magistrati, psichiatri, istituzioni, esperti e influencer, davanti a una platea di ragazze e ragazzi del territorio, avvieranno un confronto per prevenire e disinnescare i circuiti della sopraffazione e della violenza.

In particolare, il sottosegretario Prisco si soffermerà sulle politiche di sostegno del Ministero dell’Interno, attraverso il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti.

A poche ore dalla ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sarà l’occasione per informare anche i più giovani dell’impegno dello Stato nel supportare le vittime e le loro famiglie, ma anche per contribuire a creare un ambiente più sicuro per i giovani nelle occasioni di divertimento e aumentare la consapevolezza sui pericoli legati all'uso di sostanze in contesti sociali.