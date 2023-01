Violenza privata e omissione d'atti d'ufficio, partito il processo all'amministratore delegato di AIRiminum

Si è aperto il processo che vede Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum la società di gestione dell'aeroporto "Federico Fellini" di Rimini, accusato di violenza privata e omissione di atti d'ufficio. Parte offesa del procedimento è l'aeroclub di Rimini e il suo presidente dell'epoca Fabio Falsetti (tutelato dall'avvocato Marianna Mordini) che, già dal 2015 all'avvento della nuova gestione dello scalo, avevano sollevato il problema dell'accesso alla sede dell'associazione. L'ingresso carrabile, per soci, fornitori e altro, era stato chiuso da una sbarra impedendo di fatto a tutti di raggiungere il club. Ne era nata una vicenda giudiziaria con una prima sentenza del Tar che aveva dato ragione ad AIRiminum ma il successivo appello al Consiglio di Stato aveva ribaltato completamente la decisione dei giudici amministrativi. Nonostante questo, però, Corbucci non avrebbe mai consegnato all'aeroclub il badge per aprire la sbarra e consentire l'accesso oltre alle autorizzazioni per circolare all'interno del sedime aeroportuale. Ne era nato così un secondo contenzioso con un'indagine della Polizia di Frontiera coordinata dal sostituto procuratore Giulio Bradanini tanto che, nella primavera del 2021, il gip del Tribunale di Rimini aveva emesso un provvedimento di sequestro della sbarra per poi lo scorso settembre rinviare a giudizio l'amministratore delegato di AIRiminum. La prossima udienza davanti ai giudici del Collegio è stata fissata per il prossimo 16 maggio quando verranno ascoltati i vari testimoni.