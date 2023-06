Abusò di una ragazza sulla spiaggia, condannato lo stupratore

I giudici del Collegio del Tribunale di Rimini hanno riconosciuto colpevole di violenza sessuale un albanese 23enne residente nel pesarese, che nella notte tra il 12 e il 13 giugno del 2022 avrebbe stuprato una 20enne nel parcheggio di una discoteca di Cattolica. Il pubblico ministero, Annadomenica Gallucci, aveva chiesto una condanna a 7 anni ma la corte ha riconosciuto le attenuanti generiche infliggendo all'imputato una pena di 4 anni e 2 mesi. L'avvocato dell'albanese, Marco Defendini, ha già annunciato il ricorso in Appello con il suo assistito che aveva sempre sostenuto che la ragazza fosse consenziente al rapporto sessuale e nel corso del dibattimento erano emerse diverse discrepanze tra il racconto dell'imputato che in aula si è avvalso della facoltà di non rispondere e quello della ragazza e degli amici di lei che quella sera si trovavano nel locale.

Secondo quanto ricostruito all'epoca, la 20enne, insieme a un gruppo di amiche, aveva deciso di trascorrere il sabato nei locali cattolichini e si erano così fermate al Malindi. Nel locale sulla spiaggia di Cattolica le ragazze erano state raggiunte da un gruppo di coetanei albanesi, anche loro residenti nel pesarese, conoscenti di una delle giovani. Musica e divertimento fino a quando la vittima è stata avvicinata da un 23enne del gruppo che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le avrebbe proposto di lasciare la pista per parlare nel parcheggio del locale a ridosso della foce del Conca. Appena giunti nelle stradine, tra la vegetazione, il presunto stupratore avrebbe gettato la maschera aggredendo la vittima e pretendendo un rapporto sessuale. La ventenne, in preda al terrore, avrebbe avuto solo il tempo di chiedere aiuto con un messaggio sul cellulare prima di essere abusata dal 23enne che dopo averla trascinata tra la vegetazione le avrebbe strappato i vestiti per poi violentarla nonostante le suppliche di lei a lasciarla andare.