Il presunto stupratore rigetta le accuse: "Lei era consenziente"

Ha rigettato con forza tutte le accuse il ragazzo 22enne di origni albanesi che, domenica, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ventenne avvenuto nel parcheggio del Malindi di Cattolica. Il giovane, difeso dall'avvocato Marco Defendini, ha risposto per oltre un'ora alle domande del Gip ribadendo la sua estraneità al presunto stupro. "Il rapporto - ha spiegato il 22enne - era consenziente" per poi aggiungere alcuni dettagli su quanto accaduto quella notte. Secondo il presunto stupratore la ragazza era alla sua prima esperienza e tutto sarebbe durato pochi minuti per il dolore provato dalla giovane. Il legale del giovane, poi, ha sottolineato come non ci sarebbe stata nè l'eiaculazione nè la costrizione raccontata dalla presunta vittima nell'essere portata nel parcheggio del locale. Due dettagli che emergerebbero dall'assenza di liquido seminale sui vestiti di lei e dalle telecamere di videosorveglianza del Malindi. L'avvocato Defendini ha annunciato la richiesta di alcune perizie e, in particolare, proprio sui filmati dai quali emergerebbe come i due nell'uscire dalla discoteca avrebbero un atteggiamento normale e non ci sarebbero segnali di costrizione. Stesso discorso per quanto riguarda i vestiti di lei sui quali, da quanto emerso, oltre a non esserci tracce biologiche non risulterebbero strappati. "È per noi una violenza anomala - ha detto il difensore - la ragazza non aveva abrasioni né segni di lesioni. Il pronto soccorso infatti conferma il rapporto, ma non la violenza. Abbiamo quindi chiesto la scarcerazione è in subordine i domiciliari con braccialetto visto che il ragazzo è regolare e lavora come muratore". Il Gip, Manuel Bianchi, si è quindi riservato la decisione se liberare o meno il 22enne.