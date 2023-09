La vittima dello stupro: "Ci sono uomini che, quando capiscono che non vuoi fare niente, diventano bestie violente"

“Nel mio passato ho fatto tanti errori ma non per questo mi devo sentire meno vittima per quello che mi è successo”. A raccontare la sua storia è Cinzia, nome di fantasia per tutelarla, la 21enne ucraina che lo scorso 5 agosto è stata vittima di uno stupro sulla spiaggia di Rivazzurra. “E’ vero – spiega – nel mio vissuto c’è la tossicodipendenza ma da quando sono rimasta incinta, e ho partorito, mi sono disintossicata. Ho fatto un percorso al Sert e ho smesso anche col metadone, le mie analisi sono pulite”. E' la stessa giovane a farsi avanti per raccontare la sua storia, aprendo così uno scenario - che deve essere anch'esso oggetto di riflessione - secondo cui chi ha vite vissute ai margini ha più probabilità di finire per essere anche preda di violenze sessuali, ma non per questo il reato di cui sono vittime è meno violento.

Infatti, tiene a mettere alcuni paletti fermi la ragazza nel raccontare l’incubo vissuto quella notte precisando che “mi sarei aspettata un maggiore aiuto dalle associazioni che seguono le donne vittime di violenza”. Un sostegno che, però, sarebbe arrivata puntualmente, a detta della rete comunale di aiuto, ma che avrebbe trovato il rifiuto della stessa 21enne. Lo spiega, senza voler polemizzare, la vice-sindaca di Rimini Chiara Bellini: "Abbiamo seguito il caso fin dal primo giorno attivandoci coi centri anti-violenza fornando una serie di contatti per farle intraprendere un percorso ma la ragazza ha deciso in un altro senso. Nel caso di persone con un vissuto di tossicodipendenza, poi, i protocolli sono diversi da quelli per cui le vittime di stupri e aggressioni hanno bisogno di strutture protette per evitare che le violenze possano essere reiterate fino ad arrivare al femminicidio".

Cinzia, cosa ci facevi quella notte in spiaggia??

Avevo perso il lavoro da diverso tempo e giravo lungo la passeggiata. Diversi turisti, quando mi vedevano, si rivolgevano a me per cercare della droga, principalmente hashish e marijuana. Io li aiutavo e li indirizzavo ad alcuni nordafricani e, col passare dei giorni, con gli spacciatori avevamo iniziato a conoscerci. In particolare andavo sempre da due ragazzi per comperare lo stupefacente e mi sono accorta che, uno di questi, era interessato a me e alla mia situazione. Più volte mi ha detto che mi voleva aiutare ma, secondo me, voleva altro.

Poi è arrivata la sera dello stupro, cosa è successo??

Quel ragazzo mi ha trascinata in spiaggia e, mentre mi picchiava ferocemente, ha abusato di me. Erano circa le 4, io volevo solo trovare qualcosa da mangiare e poi andare a casa a dormire. Per strada ho incontrato il mio violentatore, abbiamo iniziato a parlare e mi ha chiesto aiuto per cercare una cosa. All’improvviso mi ha aggredita e picchiata per poi ha abusato di me.

Nel tuo vissuto ci sono problemi con la droga??

A 17 anni facevo uso di stupefacenti ma, dopo qualche mese, sono andata al Sert. Dal 2020 ho usato il metadone ma, quando sono rimasta incinta di mia figlia, ho smesso anche con quello. Adesso ho le analisi pulite dall’eroina e, se magari faccio “festa”, fumo solo qualcosa.

Pensi che questa mancanza di aiuto che lamenti sia dovuta al tuo passato??

Penso che, dal momento che hai una dipendenza e sei una donna, allora vuol dire che se vai con un uomo è perché lui ha qualcosa che t’interessa. Io non sono mai andata con nessuno né per la droga né per i soldi. Anzi, è sempre stato il contrario e sono rimasta fregata dagli uomini perché, quando ti vedono nella mia situazione, credono di avere davanti una preda. Ci sono dei maschi che, quando si rendono conto che non vuoi fare niente con loro, diventano delle bestie violente. Vorrei solo un aiuto per un percorso psicoterapeutico e medico per riuscire ad uscire dal terrore che mi pervade. Sono spaventata che mi succeda di nuovo. Ringrazio il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che mi è venuto a trovare in ospedale.

Dopo quella notte come ti senti??

Ho molta paura e, allo stesso tempo, ho ancora dolori. Non è che non esco più di casa, adesso vivo con mia zia, ma sicuramente non frequento più quei posti di prima. Cerco di essere forte ma, tante donne, dopo un’esperienza come questa hanno voluto farla finita.

Dalle prime notizie di cronaca è emerso che non sei stata subito collaborativa con gli inquirenti, è vero??

Quando mi hanno soccorso ero sotto shock: avevo una clavicola fratturata, non sentivo più da un orecchio e il costato mi faceva male. Mi hanno tempestato di domande per sapere dove era successo ma, io, volevo solo andare in ospedale. Poi, quando il dolore ha iniziato a passarmi, gli inquirenti sono venuti tutti i giorni e io ho raccontato loro tutti i dettagli.

Cosa vorresti dire a quello che ti ha violentato??

E’ una persona che non sta bene, è assurdo che un essere umano possa fare delle cose simili a un altro. Io vorrei che venisse arrestato perché non sopporterei che potesse fare a un’altra quello che ha fatto a me.