Da dietro il cespuglio del parco spunta il maniaco e aggredisce una ragazza

Pomeriggio di terrore, quello di sabato scorso, per una giovane nordafricana molestata da un uomo nel parco XXV Aprile di Rimini col maniaco che è stato arrestato per violenza sessuale e atti osceni. La segnalazione della presenza di un uomo seminudo dietro a una pianta che si toccava le parti intime verde è arrivata al 112 intorno alle 19.30 e, sul posto, si è precipitata una Volante della Questura. Arrivati nel parco gli agenti hanno trovato la vittima, una 23enne, che ha spiegato di come il maniaco l'avesse palpeggiata cercando più volte di baciarla. Sotto choc, la giovane faceva fatica ad esprimersi in italiano ma alla fine è riuscita ad indicare il pervertito identificato poi per un 46enne dell'est Europa. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il maniaco è stato arrestato e portato in Questura. Al termine delle pratiche di rito l'uomo è stato poi trasferito nel carcere dei "Casetti".