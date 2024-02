Si infilò nel letto dell'amica della figlia, condannato per violenza sessuale

E' stato ritenuto colpevole di violenza sessuale e condannato dal gip Vinicio Cantarini, in rito abbreviato, a 2 anni di reclusione (3 quelli chiesti dal pubblico ministero Davide Ercolani) l'operaio 48enne finito a processo per aver molestato una 20enne amica della figlia. La vicenda risale al maggio dello scorso anno quando, la vittima, si sarebbe trovata improvvisamente l'uomo ubriaco nel letto che avrebbe iniziato a palpeggiarla pesantemente nelle parti intime. La ragazza, nella sua denuncia, aveva raccontato di essere arrivata in Romagna ospite di un'amica figlia del 48enne. Le due ragazze, dopo aver trascorso la notte nei locali della movida, erano tornate a casa per andare a dormire quando a un certo punto la figlia del padrone di casa si era allontanata dalla camera da letto per fare una doccia. Sarebbe stato a questo punto che il 47enne, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, era entrato nella stanza per infilarsi sotto le coperte e iniziare a palpeggiare pesantemente l'amica della figlia nelle parti intime. Terrorizzata per quanto accaduto, la 20enne si era così rivolta ai carabinieri che su disposizione del pubblico ministero di turno avevano arrestato l'uomo. In un primo tempo il 48enne, già noto alle forze dell'ordine e conosciuto per i suoi problemi di alcolismo, si sarebbe giustificato spiegando di aver chiesto alla moglie un rapporto sessuale e quando la donna si è rifiutata scacciandolo dal letto matrimoniale in preda all'alcol avrebbe cercato di soddisfare le sue voglie sulla 20enne.

L'uomo, difeso dall'avvocato Gianmaria Gasperoni, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva sempre negato le accuse e ribattuto punto su punto gli addebiti spiegando che quella domenica nella tarda mattinata stava pranzando con parte della famiglia quando la moglie lo aveva informato della presenza della ospite. La 20enne, amica di lunga data della figlia dell'uomo, aveva trascorso la notte tra sabato e domenica con la sua coetanea e all'alba avevano fatto ritorno nell'abitazione andando a dormire. Secondo quanto riferito dall'operaio, la famiglia si era riunita a tavola e lui aveva deciso di andare a svegliare le ragazze per sapere se volevano mangiare tutti insieme. Mentre la figlia era già sveglia, e sotto la doccia, l'uomo aveva riferito di essersi affacciato nella camera dove dormiva la 20enne. "Mi sono sporto sul letto dove lei dormiva a bocconi - aveva spiegato al magistrato - e l'ho toccata sulla spalla. Quando ho visto che si stava svegliando me ne sono andato".