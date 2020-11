Violenza sulle donne, il sindaco Spinelli: "Quest'anno saremo ospiti di una maratona social"

Continua l'impegno dell'amministrazione di Coriano, insieme alla rete distrettuale, per mantenere alta l'attenzione sulla lotta al contrasto alla violenza sulle donne. A tal proposito il comune di Coriano aderisce alla campagna illuminando di arancione, colore simbolo di un futuro senza violenza di genere, dal 25 novembre per 16 giornate consecutive la torre dell'orologio del municipio. L'iniziativa terminerà infatti il 10 dicembre in concomitanza della giornata internazionale per i diritti umani.

"Ci tengo a ricordare che, soprattutto in questo particolare periodo storico, rimane attivo lo sportello antiviolenza del comune di Coriano al quale vi si può accedere previo appuntamento chiamando o inviando un messaggio al numero 3357661501, attivo 24h su 24, al quale vi risponderanno le operatrici del centro antiviolenza distrettuale CHIAMA ChiAMA", afferma Giulia Santoni, assessore alle Pari opportunità.

"Da sempre come donna e sindaco ho investito insieme alla Giunta in azioni concrete per dire no alla violenza verso le donne e soprattutto per dire no alla violenza in genere e dire sì alla cultura del rispetto - continua il primo cittadino Domenica Spinelli - Quest’anno nella giornata del 25 novembre saremo ospiti della Maratona Social “Donne ogni giorno e per sempre” organizzata dalle associazioni Source of emotions e Vittime riunite d'Italia in live streaming sulle loro pagine Facebook dalle 14 alle 24.