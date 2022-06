In visita all'Aquafan il comico Giovanni Vernia prova il nuovo scivolo: "Adrenalinico e divertente"

"Che spettacolo l’Aquafan, almeno una volta all’anno ci devo venire”. “L’Aquafan è come una famiglia. Con la scusa di portarci i miei figli, sono io il primo ogni volta a volerci andare. Dopo due anni di assenza da Riccione, siamo tornati e non vedevo l’ora”. Il comico, attore, conduttore radiofonico, regista e dj producer, Giovanni Vernia, ha fatto visita ieri (sabato 25 giugno) all’Aquafan di Riccione. Ci ha portato la moglie e i due figli, e sta trascorrendo una mini vacanza nella Perla Verde.

“Per me è il vero divertimento è Aquafan -continua l'artista genovese - quando ero ragazzino da Genova partivo per la Puglia con la mia famiglia e passavo sempre in autostrada davanti all’Aquafan. Ogni volta chiedevo a mio padre di uscire al casello di Riccione ma non è mai successo. Ora che sono io papà, non vedo l’ora che arrivi l’estate per portare i figli qui. Dopo due anni di stop e vari impegni, che mi hanno impedito di passare in Romagna, questa volta non potevo mancare. Per me Aquafan è veramente il parco acquatico più bello d’Italia. E’ obbligatorio trascorrerci almeno una giornata l’anno”.

Giovanni per la prima volta è sceso anche dall’M280, il nuovo scivolo di Aquafan, che ha apprezzato tantissimo: “E’ veramente adrenalinico e divertente”. Il suo preferito resta comunque il Kamikaze: “L’ho fatto tantissime volte”.