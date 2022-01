Viserba e tanti turisti danno l'addio allo storico bagnino del Bagno Silvano

Ancora un lutto colpisce la comunità di Viserba. A 87 anni è scomparso nelle scorse ore Silvano Sammaritani, storico bagnino del Bagno Silvano casa per tante estati di riminesi e molti turisti. A ricordalo il figlio Marino, che ha raccolto dal padre la stessa passione per la loro spiaggia: “Tutta la nostra famiglia ringrazia di cuore per l’immensa ondata di affetto che abbiamo ricevuto”.

Sono in tanti ad aver ricordato il bagnino Silvano. Da ogni parte d’Italia. “Tanta stima e onorata di aver conosciuto un uomo così”. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Toscana. “Un pensiero da Milano – scrive una cliente storica -, purtroppo in questo momento non posso scendere per la sepoltura”. E ancora: “Sentite condoglianze da Pistoia”.

Silvano ha avuto sempre un rapporto di profondo amore con la spiaggia. Aveva iniziato il suo lavoro nella zona di Rimini Sud, per poi dagli Anni 70 trasferisti a Rimini Nord. La sepoltura è in programma mercoledì (5 gennaio), alle 15, alla chiesa di Viserba Mare.