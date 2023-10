Da Viserba alla conquista di Bangkok, ristoratore riminese vince in tv a "Little Big Italy"

Il miglior ristorante italiano a Bangkok è made in Romagna. E nello specifico è “La via Emilia” del ristoratore viserbese Andrea Bernardi. E’ quanto ha stabilito l’ultima puntata di “Little Big Italy”, il programma in onda su canale “Nove” con la conduzione di Francesco Panella. Tre italiani che vivono in Thailandia sono andati alla ricerca del miglior ristorante italiano della zona e alla fine ad aver vinto è stato il riminese Andrea Bernardi.

“La via Emilia” ha dovuto misurarsi con i ristoranti “Appia”, una trattoria romana, e con il bistrot “La vela”. Alla fine la cucina di Bernardi prevale sugli altri sfidanti, con questa classifica finale: per il romagnolo 34 punti, Appia al secondo posto con 32 e infine La Vela con 23. Da parte di Francesco Panella sono arrivati i complimenti in tv “Sei una bandiera italiana che sventola forte qui a Bangkok”.

Il riminese Andrea Bernardi è emigrato in Thailandia nel 2007, il ristorante ‘La via Emilia’ ha aperto invece i battenti nel 2020 e ha subito trovato grande riscontro tra la clientela locale.