Viserba "regina delle acque", via libera al progetto di un nuovo parco giochi inclusivo a tema marino

E’ stato approvato in questi giorni dalla Giunta comunale il progetto definitivo per la realizzazione di un altro parco giochi Inclusivo, che nascerà all'interno di una porzione del giardino pubblico “Maria Rosa Pellesi”. Una nuova area giochi - accessibile a tutti - che verrà realizzata in via Dati, sul Parco del Mare Nord.

La nuova area giochi in particolare prevede la realizzazione di un spazio inclusivo a tema marino, ricordando le origini di Viserba, ”regina delle acque”. Il parco infatti sarà caratterizzato da una piccola struttura con gioco d'acqua e fontanella, utilizzabile da tutti i bambini. L’area sarà attrezzata di tre altalene per bimbi di diverse età, di cui una a ‘nido’, per accogliere anche i bambini con difficoltà di deambulazione, una struttura ‘saltarello’, dove è possibile accedere anche in carrozzina con l’accompagnatore e una struttura inclusiva a barca con scivolo e arrampicata. La pavimentazione in gomma colorata consentirà il rispetto delle normative di caduta e la completa accessibilità di tutto lo spazio giochi.

Il progetto prevede anche la sistemazione a verde della porzione del giardino pubblico “Maria Rosa Pellesi”, dove è previsto il nuovo parco, con nuove alberature e la sistemazione del marciapiede lungo la via Puccini, con la nuova organizzazione della sosta, comprensiva di stallo per persone diversamente abili.

Si tratta della terza area giochi inclusiva - completamente accessibile - che viene realizzata, dopo quella di piazzale Fellini, denominata “Tutti a bordo”, inaugurata da diversi anni; e quella ispirata alle filastrocche di Rodari, recentemente consegnata ai cittadini, nel tratto 1 del Parco del Mare, denominato “Foresta del mare”.

I lavori per questo importante intervento a Viserba, progettato in una porzione del giardino pubblico "Maria Rosa Pellesi", avrà un costo complessivo di oltre 162 mila euro e sarà interamente finanziato con il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità dalla Regione. A settembre è previsto l’inizio dei lavori per concludersi poi entro febbraio 2024.

“La progettazione dell'area - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - è stata fatta con un finanziamento della Regione Emilia Romagna, coinvolgendo le associazioni che si occupano di disabilità dei più piccoli, in analogia alla progettazione partecipata messa in atto anche per la realizzazione delle altre aree inclusive. Un tipo di progettualità condivisa che è indispensabile per interventi fondamentali come questi. Non solo per realizzare al meglio il progetto in termini di inclusione e accessibilità ai bambini diversamente abili, ma anche per coinvolgere chi è in prima linea sul fronte dell’inclusione, vive le problematiche dell’accessibilità e può quindi dare spunti, suggerimenti e consigli importanti per realizzare spazi pubblici dedicati ad accogliere tutti. Parchi inclusivi dove le disabilità fisiche o sensoriali di ogni bambino incontrano senza barriere quelle di tutti gli altri bimbi, in un’interazione naturale. Stiamo valutando poi un secondo stralcio di lavori, da realizzare successivamente a questo progetto, per riqualificare la parte restante del giardino "Maria Rosa Pellesi", con nuova illuminazione pubblica, una fontana centrale e arredi urbani, in linea con il tema marino di questo progetto e coerente con lo stile architettonico del parco del mare."