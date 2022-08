Appuntamento con la tradizione, sulle spiagge torna la rievocazione della pesca "alla tratta"

Domenica (7 agosto), a partire dalle 15, la spiaggia di Viserba e Viserbella ai lati del porticciolo sarà animata dalla rievocazione della pesca "alla tratta", metodo in uso sul litorale fino agli anni Cinquanta e poi non più autorizzato. Grazie al permesso speciale delle autorità marittime e alla collaborazione del circolo nautico “Fossa dei Mulini”, diversi appassionati prenderanno in mano le lunghe reti, si legheranno in vita il crocco (“e' croc”) e, immersi nell'acqua in due file distinte, al ritmo del "tira! tira!" gridato dal “capo tratta”, raccoglieranno sulla battigia il frutto della pesca.

Nel pomeriggio le tirate di tratta (“al mèni”) saranno diverse: prima di fronte ai bagni 37 e 38 (lato Viserba), in seguito ai bagni 39, 40 e 42 (lato Viserbella). Al termine gli organizzatori offriranno una degustazione di pesce alla griglia e buon vino della Romagna.