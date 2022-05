Aveva chiuso i battenti da due anni, l'hotel riapre non per i turisti ma per i lavoratori stagionali

Pixel, la prima cooperativa di comunità riminese, continua il progetto di riqualificazione urbana che è tra suoi principi fondanti. Dopo il successo delle iniziative dello scorso anno che hanno portato all’apertura del negozio “Sapori di Quartiere” prodotti tipici della Romagna, la riapertura della gelateria Chloe e la gestione dell’area parcheggio, in questo complesso 2022 si aggiunge un’importante attività utile al turismo. Nel mese di Maggio sarà riaperto l’hotel Chiara a Viserbella, interamente dedicato a dare ospitalità a chi viene a lavorare a Rimini Nord. Grazie all’accordo con la famiglia proprietaria, che si è subito ritrovata con entusiasmo in questo progetto, possiamo ridare vita ad un albergo chiuso da un paio di anni e offrire un servizio importantissimo per la comunità produttiva di Viserbella e Rimini Nord.

L’hotel ospiterà i lavoratori principalmente delle aziende del turismo, garantendo un alloggio dignitoso e pulito, con i servizi necessari a trascorrere al meglio le ore di relax lontano dal lavoro. Una delle problematiche principali per le attività economiche era la mancanza di alloggi di qualità dove far riposare i propri lavoranti, perché un collaboratore riposato e felice è sicuramente un compagno di lavoro più produttivo e profittevole per la propria attività. Grazie all’attenzione ed al lavoro della cooperativa, questo problema viene superato e possiamo dire che Rimini Nord è ancora più attrattiva per chi viene a lavorare in riviera durante il periodo estivo.

Essere una cooperativa di comunità è prima di tutto una missione di ascolto delle esigenze del nostro territorio. Con questa iniziativa mettiamo un altro tassello alla nostra missione di creare valore dal nostro territorio, rigenerando, reinvestendo e ripensando gli spazi che abbiamo a disposizioni, trasformandoli in opportunità. L’hotel Chiara è la dimostrazione che possiamo rilanciare anche strutture che erano chiuse da alcuni anni.