Il Willy si è completamente rinnovato, la giornata d'esordio è con un aperitivo offerto a tutti

Appuntamento sul lungomare di Viserbella (via Porto Palos 74), sabato (5 marzo) 17, per l'inaugurazione del rinnovato bar Willy. La nuova gestione sarà nelle mani della famiglia Taioli: i coniugi Claudia e Massimo, insieme alle figlie Aurora e Serena e al piccolo di casa, Alessandro. Come buon augurio per il futuro, il bar Willy inizia la sua avventura offrendo un aperitivo per festeggiare insieme, sottolineando così simpatia e professionalità.