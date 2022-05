Visit Rimini ottimista. "Trend da stagione estiva eccezionale, per Ferragosto stanze già piene al 30%"

Per il 50% saranno turisti abituali che torneranno a Rimini. Per il 50% si tratterà di turisti nuovi che si avvicineranno alla Romagna. Sono le previsioni di Visit Rimini in vista della stagione estiva. Il trend delle prenotazioni per le vacanze è al momento superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con dei picchi per i periodi più gettonati: al momento circa il 30% delle strutture risultano già prenotate per il periodo di Ferragosto. A fare il punto della situazione è Valeria Guarisco, direttrice di Visit Rimini.

La manager lascia trasparire una buona dose di ottimismo: “Ad oggi la situazione delle prenotazioni degli hotel per l'estate è decisamente positiva: al momento si prospetta una stagione eccezionale. Rispetto allo scorso anno nello stesso periodo, le prenotazioni sono di molto superiori e le richieste continuano ad arrivare. Il paragone deve comunque tenere conto del fatto che un anno fa, ai primi di maggio, stavamo uscendo da una situazione di lockdown, che certamente ha pesato sulle scelte di viaggio, anche se poi, i mesi di luglio e agosto hanno registrato buone performance in termini di presenze”.

Zero turisti dalla Russia, lieve calo diffuso da tutti i paesi dell’Est Europa, restano ottimi i segnali in arrivo da Germania ed Europa del Nord. A farla da padrona saranno comunque ancora per la maggioranza gli italiani, anche se ora ci sono meno restrizioni ed è possibile tornare per viaggi e vacanze all’estero. “Il dato positivo di quest'anno non è del tutto scontato – prosegue Guarisco -. Innanzitutto perché ultimamente le prenotazioni avvengono molto sotto data, inoltre, la situazione del conflitto in Europa, oltre a generare incertezza, ha causato un aumento dei prezzi, in particolare del carburante, che, dopo un primo momento di rallentamento, ora apparentemente non sembra pesare sulle scelte di vacanza. In merito alla provenienza, si prevede una conferma di presenze dai paesi di lingua tedesca e una massiccia presenza di connazionali”.