Visit Romagna rilancia e annuncia la nuova edizione della Notte Rosa, si terrà nel mese di luglio

Si è tenuto nella giornata di martedì, 19 dicembre, il Cda di Visit Romagna, alla presenza del presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi, dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e della cabina di regia. Oggetto della riunione sono state le proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolar modo è stato esaminato lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, la Destinazione Turistica Emilia e la Destinazione Turistica Romagna per la gestione delle funzioni conferite in materia di turismo.

E' stata, inoltre, approvata la procedura riguardante la disciplina del whistleblowing, ovvero la procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. L'incontro è stata anche l'occasione per fare il punto sul programma delle attività di promo - commercializzazione che vedranno impegnata Visit Romagna, in sinergia con gli operatori economici e turistici del territorio, nel corso del 2024, in accordo con le linee strategiche e programmatiche. Un'attività che mira a dare continuità agli strumenti di promozione messi in campo da Visit Romagna e che si arricchisce di contenuti e intensifica le campagne, rafforzando il brand Romagna e quelli di prodotto e territorio nonché gli eventi.

Grande attenzione alla valorizzazione dei brand turistici e delle experience di mare, food, sport, wellness, arte e cultura, con l'obiettivo di consolidare il posizionamento della Romagna nel mercato interno e ampliare la sua presenza su quello estero.

All'ordine del giorno, nel corso del CdA, anche il tema dei grandi eventi di sistema. A cominciare dall'edizione 2024 della Notte Rosa, per la quale sono state individuate le date: il Capodanno estivo avrà luogo il primo weekend di luglio, dal 5 al 7. "Ci attende una estate ricca di eventi di primissimo ordine – ha concluso il presidente Sadegholvaad - con occasioni gigantesche di promozione del nostro territorio, basti pensare al Tour de France con le due tappe romagnole di Rimini (29 giugno) e Cesenatico (30 giugno) e, subito dopo, La Notte Rosa".