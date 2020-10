Visita al Prefetto della Presidente Nazionale A.N.V.U. Silvana Paci

Incontro improntato all’insegna della massima cordialità, quello avvenuto tra il Prefetto e la dott.ssa Silvana Paci, Presidente Nazionale A.N.V.U., l’Associazione professionale della Polizia Locale d’Italia che si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi degli appartenenti alla polizia locale. La dott.ssa Paci ha illustrato al Prefetto alcuni compiti associativi quali quelli di promuovere e coordinare qualsiasi attività diretta a conseguire la miglior organizzazione dei servizi e della condizione di lavoro, anche attraverso l’attuazione di programmi mirati all’elevazione sociale e culturale degli appartenenti alla polizia locale e l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione professionale. Nel corso dell’incontro, il Presidente A.N.V.U. ha sottolineato, tra l’altro, come sia sempre più rilevante l’esigenza di consolidare ed accrescere la cultura della legalità, vero antidoto per il diffondersi di azioni, anche violente, contro chi opera per le istituzioni in genere e, in particolare, chi indossa una divisa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Prefetto ha ringraziato per l’impegno e l’incessante attività che le donne e gli uomini della Polizia Locale profondono con sempre maggiore professionalità al servizio della sicurezza stradale e della collettività ed ha espresso il convincimento che l’ormai consolidata collaborazione tra le Polizie Locali e quelle dello Stato a carattere “generalista” non possa che incrementare i livelli di sicurezza, nella più ampia accezione di sicurezza integrata, a beneficio dei cittadini. Nel congedarsi, il dott. Forlenza e la dott.ssa Paci hanno auspicato future occasioni di incontro per eventuali collaborazioni ed iniziative congiunte.