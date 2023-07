Visita fisiatrica impossibile da prenotare, l'Ausl si scusa: "Tempi lunghi a causa dell'assenza di personale"

"A Rimini non si riesce ad avere un appuntamento per una visita fisiatrica su un minore". Era stato questo lo sfogo di una lettrice di RiminiToday, che durante le scorse ore ha inviato una lettera alla redazione spiegando la sua difficoltà. La donna spiegava come "ad aprile mia figlia ha effettuato una visita fisiatrica pediatrica e sul referto era indicato di svolgere fisioterapia con priorità e di prenotare una nuova visita fisiatrica entro dicembre 2023. Fin da subito ho provveduto a prenotare le visite ma le agende erano chiuse, solo a giugno mi hanno indicato che dovevo rifare l'impegnativa visto che quella a mia disposizione non era idonea ma che comunque le agende continuavano a essere chiuse”.

Sul tema l’Ausl Romagna ha voluto rispondere, con le scuse nei confronti dell’utente e per spiegare l’attuale situazione di criticità. “In merito alla segnalazione pubblicata relativa al mancato appuntamento per una visita fisiatrica di controllo – scrive l’Ausl -, l’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa di Rimini si scusa con la signora poiché, essendo la figlia già in carico al servizio, questo stesso avrebbe dovuto fissare direttamente l’appuntamento. A causa di assenza forzata del personale, i tempi si sono purtroppo allungati, ma ci si sta adoperando per garantire la prestazione al più presto”.

“Si fa inoltre presente che l’Urp – puntualizza l’azienda - ha correttamente gestito la segnalazione e dopo aver effettuato una verifica con il Servizio preposto, ha comunicato sia telefonicamente sia tramite mail, la presa in carico della segnalazione, compreso il numero di protocollo e che stava procedendo a dar seguito al riscontro nei tempi previsti (30 giorni dall’inoltro della segnalazione)”.