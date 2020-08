Visita in prefettura per il presidente di Confcommercio: "Massima attenzione per la sicurezza"

Visita istituzionale in Prefettura per il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, che ha incontrato giovedì il nuovo Prefetto di Rimini, dottor Giuseppe Forlenza. “È stato un incontro molto cordiale, concreto e propositivo – spiega il presidente Indino –, nel quale è emersa da subito la volontà di proseguire nel percorso di collaborazione tra istituzioni e mondo imprenditoriale nell’interesse dell’intero territorio. Ancora prima di entrare nel merito di alcuni importanti argomenti, portando il benvenuto al nuovo Prefetto a nome degli imprenditori del nostro territorio, ho assicurato la totale disponibilità a dare il nostro contributo".

Continua Indino: "Confcommercio nella nostra provincia rappresenta migliaia di imprese, ognuna delle quali è una sentinella su tutto ciò che accade sul territorio e per questo siamo osservatori privilegiati dei movimenti, delle criticità, dei cambiamenti e di tutto ciò che ogni giorno vediamo alzando le nostre serrande. Un’importanza sociale sulla quale anche il Prefetto ha convenuto, sottolineando la necessità del coinvolgimento del settore imprenditoriale nel dialogo tra le Istituzioni e le componenti del sistema economico locale. Ho assicurato l’impegno da parte nostra a mantenere alta l’attenzione invitando al rispetto dei protocolli e sensibilizzando le persone, in particolare i giovani, a mettere in atto le disposizioni di legge. Al termine dell’incontro, rinnovando la piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione della nostra Associazione, ho augurato al Prefetto Forlenza buon lavoro, certo che la sua esperienza e competenza gli permetteranno di svolgere al meglio questo nuovo incarico".

Invece,mercoledì mattina il prefetto ha ricevuto a Palazzo Massani il Segretario Generale CST UIL Rimini Giuseppina Morolli, il Segretario Generale CGIL Rimini Isabella Pavolucci e il Segretario CISL Romagna Paola Taddei. Nel corso dell’incontro, che ha posto in risalto la centralità dei temi della legalità e del lavoro, le rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno espresso al Prefetto ampia disponibilità ad una proficua collaborazione nelle fondamentali sedi di dialogo tra le Istituzioni e le componenti del sistema economico, condividendo in modo particolare l’importanza dei profili di tutela della sicurezza dei cittadini nella attuale fase post-emergenziale.