Visita della reliquia delle Stimmate di San Francesco nella Diocesi di San Marino-Montefeltro

In occasione dell'800° anniversario delle Stimmate che San Francesco ricevette a La Verna il 17 settembre 1224, la Diocesi di San Marino-Montefeltro e l’associazione I Cammini di Francesco in Emilia Romagna, con la collaborazione dei Frati del santuario di La Verna e di numerose realtà locali, organizzano una peregrinatio del reliquiario “Maggiore” delle Stimmate di San Francesco.

Il reliquiario contiene una benda in lino intriso del sangue di San Francesco. Precedentemente era custodita in un reliquiario in argento e risulta documentata negli archivi più antichi. Fu scelto di traslare la reliquia in un nuovo reliquiario dopo il miracolo avvenuto nel 1901, quando il sangue apparve di nuovo vivido e di colore vermiglio. Dopo questo miracolo, documentato in un regolare processo canonico, la reliquia del sangue non ha più mutato colore.

Dal 4 al 12 maggio la reliquia toccherà diversi comuni della Valmarecchia e la Repubblica di San Marino, con un ricco programma di funzioni religiose, passaggi in luoghi di sofferenza, incontri culturali e di catechesi. Si tratta di un evento straordinario, per significato e durata, che certamente lascerà il segno nei cuori di chi vorrà viverlo.

Nella giornata inaugurale di sabato 4 maggio la reliquia arriverà alle 16 nella chiesa dell’antico convento di Sant’Igne alle porte di San Leo. Qui si svolgerà l’incontro "Le Stimmate: un'esperienza personale di Francesco che ci interroga".

Dopo i saluti di Don Giuliano Boschetti, parroco di San Leo; Leonardo Bindi, sindaco di San Leo; Franco Boarelli, Presidente associazione I Cammini di Francesco in Emilia Romagna e l’introduzione di Don Gabriele Gozzi, Vicedirettore Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” – Diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro, terrà l’intervento sul tema Fra Michele Maria Pini, Ofm che accompagnerà la reliquia da La Verna per tutto il periodo. Alle 18 si celebrerà la Santa Messa.