Visite guidate estive: tutte le opportunità per scoprire la città e i suoi tesori

Continuano gli appuntamenti con le visite guidate estive alla scoperta di Rimini. Ultime due settimane per la Biennale del Disegno, allestita fino al 28 luglio: ogni sabato, fino al 27 luglio, i Musei comunali propongono un percorso guidato su prenotazione tra i disegni che provengono dall’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e dai Fonds Régional d’Art Contemporain de Picardie e che spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Mattotti; dalle incisioni di Piranesi ai progetti di Thayaht; e anche da importanti collezioni private come lo Studiolo Rivi con maestri degli anni Cinquanta e Sessanta come Morandi, Fontana e Fautrier, e tanto altro. Proseguono inoltre le visite guidate gratuite in compagnia dei curatori, un’occasione speciale per approfondire e conoscere le mostre che compongono la Biennale: ultimi appuntamenti il 17, 19, 27 e 28 luglio tra Biblioteca e Fellini Museum.



Ogni mercoledì e venerdì d’estate, dalle 21 alle 23, il Fellini Museum propone una suggestiva visita notturna nelle sale di Castel Sismondo, per un percorso immersivo nell’atmosfera dei film di Fellini. Il mercoledì è prevista anche una visita guidata compresa nel prezzo del biglietto (ridotto per tutti) da acquistare online.



Domenica 14 luglio, 4 e 18 agosto si va alla scoperta della Rimini sotterranea per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari (Domus del Chirurgo) e del Teatro Amintore Galli, che rivela un inedito spaccato della Rimini antica. Sempre la domenica si aprono le porte del Teatro Galli, di cui è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.



L’ultimo sabato di luglio e agosto si aggiunge la visita dedicata alla Domus del Chirurgo per conoscere la storia del medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità. E come di consueto, per l’ultimo sabato del mese (27 luglio e 31 agosto), la Biblioteca Gambalunga apre le sue porte ai visitatori proponendo le visite guidate gratuite, su prenotazione: Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche.



I City tour di VisitRimini propongono ogni mercoledì sera e sabato pomeriggio “Le meraviglie di Rimini", un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia e invitano a partecipare a un nuovo tour tematico alla scoperta della magia del cinema e della Rimini di Fellini, che si conclude con un aperitivo in compagnia (tutti i mercoledì ore 21). Giovedì 25 luglio si va invece alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque con il Gin Tour: Rimini Liberty, arte e follia.



Ogni venerdì sera ci si incontra all’Arco d'Augusto per una visita guidata con Discover Rimini dal titolo Notturno d'Arte, una passeggiata culturale alla scoperta dei tesori d’arte tra monumenti romani, rinascimentali e moderni, in una narrazione che comprende XX secoli di storia. Sabato 20 luglio la passeggiata culturale va alla scoperta della Cappella Petrangolini, uno straordinario angolo neomedioevale nel cuore della città moderna e dei più importanti palazzi nobiliari riminesi, realizzati tra Settecento e Ottocento, con 5 passi nell'arte.



Inoltre, durante la settimana, si possono scoprire i luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, come il Borgo San Giuliano, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole, e, come di consueto, la città romana di Ariminum, a cura di Cristian Savioli. Infine, il mercoledì e il sabato sera, è possibile passare sotto le possenti arcate del Ponte di Tiberio, grazie all’iniziativa Prospettive Diverse, a cura dell'associazione Marinando che si occupa di progetti e programmi per persone con disabilità attraverso la vita in mare.



Ecco tutti gli appuntamenti:

VISITE GUIDATE A CURA DEI MUSEI COMUNALI



Tutti i sabati fino al 27 luglio 2024

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Alla scoperta della Biennale

Visite guidate alla Biennale Disegno Rimini

Un percorso alla scoperta delle mostre allestite nelle sale del Museo della Città "Luigi Tonini": i mille disegni che provengono dall’Accademia Reale di San Fernando di Madrid e dai Fonds Régional d’Art Contemporain de Picardie, spaziano dai taccuini di viaggio di Felice Giani a quelli di Mattotti; dalle incisioni di Piranesi ai progetti di Thayaht; ma anche da importanti collezioni private come lo Studiolo Rivi con maestri degli anni Cinquanta e Sessanta come Morandi, Fontana e Fautrier, e tanto altro.

Prenotazione obbligatoria su: www.ticketlandia.com/m/event/biennale-visiteguidate

Orario: dalle 17.30 alle 19. Costo: 5 € Il biglietto dà diritto all’ingresso e alla visita guidata.

Info: 0541 793851 musei@comune.rimini.it



17, 19, 27, 28 luglio 2024

Rimini, sedi varie

Visite Guidate alle Mostre della Biennale con i curatori

Nell'ambito degli eventi collaterali alla Biennale Disegno Rimini, sono proposte delle visite guidate gratuite dei curatori alle 12 mostre. Le visite si svolgono in vari luoghi del centro storico: Museo della Città, Palazzo del Fulgor, Biblioteca Gambalunga. Un’occasione speciale per approfondire e conoscere le mostre che compongono la Biennale. Ecco i prossimi appuntamenti:

-mercoledì 17 luglio, ore 17.30: visita guidata alla mostra ‘Thayaht. Futuro presente e Rimini sommersa. I disegni subacquei di Samuele Grassi’ a cura di Sabrina Foschini - Biblioteca Gambalunga e Museo della Città “L. Tonini”

-venerdì 19 luglio, ore 18.00: Visita guidata alla mostra ‘I disegni dell’Océany. Le vie dei riti. L’Oceania sacra e misteriosa di Grégoire Louis Domeny de Rienzi’ a cura di Rosita Copioli - Biblioteca Gambalunga, Sale antiche

-sabato 27 luglio, ore 18.00: Visita guidata alla mostra ‘Cinema e libertà. Manifesti cinematografici cubani dalla collezione Bardellotto’ a cura di Luigino Bardellotto - Palazzo del Fulgor, Fellini Museum

-domenica 28 luglio, ore 10.30: visita guidata alla mostra ‘Cinema e libertà. Manifesti cinematografici cubani dalla collezione Bardellotto’ a cura di Luigino Bardellotto - Palazzo del Fulgor, Fellini Museum

Info: 0541 704422 biennaledisegnorimini@comune.rimini.it



Ogni mercoledì sera fino al 28 agosto

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Alla scoperta del Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 21.30 Costo: 8 €. Info: 0541 793781 museofellini@comune.rimini.it



venerdì e sabato in luglio e agosto 2024

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Nuove storie, antiche meraviglie. Le nuove sale dall’Alto Medioevo al Quattrocento

La Rimini Medievale

Il Museo della Città “L. Tonini”, che il 13 aprile ha riaperto il percorso che va dall’Alto Medioevo al Quattrocento, tra la Rimini medioevale, quella del ‘300, fino alla Rimini del ‘400. Un percorso in pillole che si snoda in modo cronologico e tematico, per comprendere meglio le storie, i luoghi, i personaggi e gli interpreti della Rimini che fu. Un’occasione per guardare con occhi diversi e riscoprire tesori come le sculture provenienti dalle chiese scomparse d’età paleocristiana e medievale, ad esempio la cattedrale di Santa Colomba, i preziosi affreschi e le tavole dell’incantevole Trecento riminese di Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini, i capolavori del Quattrocento come le medaglie malatestiane di Matteo de’ Pasti, la straordinaria Pietà di Giovanni Bellini e la grande tavola di Ghirlandaio.

La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Orario: venerdì ore 21.30; sabato ore 11. Costo 5€. Info: 0541 793851 musei@comune.rimini.it

sabato 27 luglio e 31 agosto 2024

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Percorsi guidati alla scoperta della Domus del Chirurgo a cura dei Musei comunali di Rimini. La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, in mostra nell'adiacente museo. E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Ore 11.00 Costo: 5 € Info: 0541 793851.

domenica 14 luglio, 4 e 18 agosto 2024

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: Le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini. Una grande opportunità per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 17.00 Costo: 5 € Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



sabato 27 luglio e 24 agosto 2024

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Possibilità di visite guidate a pagamento chiamando il numero 0541 793851.

Ore 11 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 704326



domenica 28 luglio, 11 e 25 agosto 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 20 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11.00 Info: www.teatrogalli.it



ALTRE VISITE GUIDATE



Tutti i mercoledì e sabati fino al 14 settembre 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Visita guidata a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina. Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini, il Cinema Fulgor e il Borgo di San Giuliano, quartiere noto per i suoi magnifici murales Prenotazioni disponibili su: www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

Orario: mercoledì alle ore 21, sabato alle ore 17.30 Partecipazione a pagamento Info: 0541 51441



Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2024

Visitor Center Rimini (Luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 – Rimini

C'era una volta il Cinema, tour felliniano

Alla scoperta della magia del cinema e della Rimini di Fellini con il city tour serale, a cura di VisitRimini

In occasione dell'apertura serale straordinaria del Fellini Museum tutti i mercoledì di luglio e agosto vi attende una visita guidata alla scoperta del Fellini Museum e di Castel Sismondo. Sarà sorprendente vedere come avvenivano le riprese nei primi anni '50, gli abiti di scena originali e poi uno spaccato dell'Italia attraverso i provini per la selezione delle comparse dei film e le prime pubblicità dei grandi prodotti italiani, come la pasta. Il percorso di snoda lungo alcuni luoghi felliniani, come la piazza dei Sogni con il suo richiamo al Circo e piazza Cavour dove si svolge una delle scene più evocative di Amarcord: il pavone che si posa sulla fontana della Pigna dopo una battaglia a palle di neve che vede protagonisti i ragazzini del paese, la Gradisca e i barbieri. Ore 21. A pagamento.

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/328895-cera-una-volta-il-cinema-tour-felliniano/



il mercoledì e il sabato in estate

Rimini, piazza sull'Acqua - Ponte di Tiberio

Prospettive Diverse

In barca tra le arcate del Ponte di Tiberio a cura dell'Associazione Marinando

Da 2000 anni, abitanti e turisti nella città di Rimini, percorrono il Ponte di Tiberio. Non è semplicemente un collegamento tra due sponde del fiume Marecchia, ma è una strada dalla quale sono passate milioni di esistenze, è simbolo di confronto (non sempre pacifico) tra civiltà. E' tra i pochi ponti superstiti che possono vantare una veneranda età. Questo fatto, unito alla sua solidità, ha sempre destato grande meraviglia fino a creare la leggenda del "ponte del diavolo". E' stato costruito con tecniche d'avanguardia e presenta un apparato simbolico e decorativo di tutto rispetto. Viene citato in tanti libri di storia dell'arte ed anche Andrea Palladio ha tratto ispirazione dalle sue perfette proporzioni per il suo progetto del ponte di Rialto a Venezia. Nel 1885 è stato dichiarato monumento nazionale.

L'originalità dell'iniziativa 'Prospettive diverse' consiste nel fatto che i visitatori non vedono il Ponte "dall'alto", come normalmente si usa fare, ma hanno la possibilità di passarci sotto, tra le arcate, scoprendo così molti dettagli e particolarità che dai normali punti di osservazione, restano purtroppo nascosti. La visita alla scoperta di questo monumento avviene infatti a bordo di un’imbarcazione, percorrendo lo specchio d'acqua dell'invaso del Ponte. E da qui si possono meglio notare diversi dettagli della sua storia: una delle sue arcate è stata demolita nel primo Medioevo ed è stato minato dai tedeschi in ritirata al termine della seconda guerra mondiale. Ma nonostante ha rischiato di perire sotto i colpi delle vicende umane in tante occasioni, è ancora lì a testimoniare la gloria passata.

Le uscite hanno la durata di 15 minuti e sono ad offerta libera. Orario: dalle 20 alle 23.

Info: 334 780 5113 rimini@marinando.org



Ogni venerdì sera, fino al 6 settembre 2024

Arco d'Augusto (Luogo d'incontro) - Rimini centro storico

Notturno d'Arte: Passeggiata culturale alla scoperta dei tesori d’arte di Rimini

Visita guidata con Discover Rimini

Camminando a piedi nel centro storico di Rimini, con il fascino delle luci serali, si scoprono monumenti romani, rinascimentali e moderni, in una narrazione che comprende XX secoli di storia.

L’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano (esterno), Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, sono le tappe di un percorso affascinante, che ricorderà personaggi illustri legati alla città.

Si entra all’interno della Chiesa di Sant’Agostino, per ammirare gli splendidi affreschi di scuola riminese del Trecento.

Venerdì 12 e 26 luglio, appuntamento speciale con focus, rispettivamente, sulla Rimini romana e sul Trecento Riminese.

Tutte le passeggiate culturali sono ideate e condotte da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata ed hanno una durata di 2 ore.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 di venerdì al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it Incontro alle ore 21.20. A pagamento.

sabato 20 luglio 2024

piazza Tre Martiri (sotto la Torre dell'Orologio) - Rimini centro storico

5 passi nell'arte: La cappella Petrangolini e i palazzi del centro

Visita guidata con Discover Rimini

La passeggiata culturale va alla scoperta della suggestiva Cappella Petrangolini, uno straordinario angolo neomedioevale nel cuore della città moderna. Successivamente si ammireranno lungo il Corso d’Augusto le facciate di alcuni dei più importanti palazzi nobiliari riminesi, realizzati tra Settecento e Ottocento.

La passeggiata culturale è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata ed ha una durata di 2 ore. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 di sabato al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it Incontro alle ore 16.50. A pagamento



giovedì 25 luglio 2024

piazzale Fellini, 3 (Luogo d'incontro) - Rimini Marina Centro

Rimini Liberty: arte e follia. Gin Tour

Visita guidata a cura di VisitRimini

Passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Èpoque: dal Grand Hotel, monumento nazionale e simbolo del lusso e dei fasti dell’Ottocento, alla Villa Adriatica, nido d’amore di Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse, all’Embassy, location prediletta della movida fino al secolo scorso, fino ad arrivare alla Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty e alla Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese.

E per entrare nella magia dei primi del Novecento, il tour termina con un cocktail.

Prenotazioni su: www.visitrimini.com/esperienze/328013-rimini-liberty-arte-e-follia-gin-tour/

Dalle ore 19. A pagamento. Info: 0541 51441

tutti i lunedì, giovedì e sabato

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il lunedì: Rimini, la città di Federico: una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.

il giovedì: Borgo San Giuliano. A spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio.

il sabato: Alla scoperta della Rimini romana. I monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima. L'arco d'Augusto, il ponte di Tiberio, Piazza Tre Martiri, Domus del Chirurgo (esterno), l'anfiteatro e ... tante piccole sorprese.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 - 15 - 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com