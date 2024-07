Una vita dedicata al suo stabilimento balneare, Riccione dice addio a uno storico bagnino

Riccione dice addio a uno storico bagnino. E’ scomparso, a 80 anni, Gianni Bugli: storico titolare dei Bagni Alfredo 111. Ad annunciarlo proprio lo stabilimento attraverso i suoi profili social: “Grazie per aver permesso di godere della bellezza del mare e di averci insegnato lo splendido lavoro che ci accompagna da sempre”. Riccione ha dato l’ultimo saluto a Gianni nella giornata di ieri alla chiesa Gesù Redentore, poco distante dallo stabilimento che ha gestito per una vita. Sono stati davvero in tanti i riccionesi a ricordarlo con affetto durante queste ultime ore. “Ciao Gianni, ci mancherai moltissimo. La tua sedia sarà vuota senza di te alla reception in spiaggia. I nostri pensieri vanno alla vostra famiglia, le nostre condoglianze”. E ancora: “Mi mancherà il nostro buongiorno in riva al mare d’inverno con i nostri cani, un abbraccio a tutta la tua meravigliosa famiglia”. I messaggi si moltiplicano: “Ringraziamo anche noi Gianni per tutta l'energia nel costruire una bellissima realtà come il bagno 111”. Ora la sua famiglia proseguirà nell’attività balneare.