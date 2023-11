Vittime di violenza, farmacie e Soroptimist fanno squadra: campagna di prevenzione e corsi dedicati

L'Ordine dei Farmacisti di Rimini ha avviato una collaborazione con il Soroptimist International d'Italia club Rimini, nella persona della presidente Maddalena Gambarini, a sostegno della campagna internazionale per fornire il proprio supporto alla battaglia contro la violenza contro le Donne. Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali; in Italia sono oltre 5200 le socie che operano attraverso azioni e progetti, per la promozione dei diritti umani, per l'avanzamento della condizione femminile, per la parità e il contrasto della violenza di genere.

Tutte le Farmacie e le Parafarmacie riceveranno una busta contenente una locandina e 200 cartoline che saranno messe a disposizione dei Pazienti convinti che il rapporto fiduciario che il farmacista può vantare con gli utenti possa aiutare nella prevenzione di ogni forma di violenza.

"A tale proposito ringrazio sentitamente Corofar nella persona del presidente Pierluigi Zuccari per l'aiuto logistico - spiega Mignani -. Il materiale contiene gli indirizzi delle 4 stanze realizzate da Soroptimist nella provincia di Rimini (all'interno delle Stazioni dei Carabinieri di Rimini, Cattolica e Novafeltria e da venerdì scorso anche all'interno della Questura di Rimini). Si tratta di luoghi per donne e soggetti vulnerabili, vittime di violenza e maltrattamenti, che trovano un ambiente sicuro, riservato e confortevole dove essere accolte e assistite dal personale specializzato, disponibile per raccogliere denunce e testimonianze".

La locandina e la cartolina descrivono inoltre i 7 segnali che aiutano a riconoscere una relazione che rischia di diventare tossica e il numero telefonico 1522 del centro antiviolenza, che le Farmacie sono obbligate a esporre.

L'Ordine e Soroptimist hanno inoltre iniziato a progettare un corso, volto a formare i farmacisti per aiutarli a confrontarsi con chi sospettano possa essere potenzialmente vittima di violenze, per potergli comunicare l'esistenza dei luoghi e dei professionisti che possano fornire ascolto e accoglienza. "Da sempre i farmacisti sono una prima linea in sanità e porta di accesso ai servizi del Ssn e godono di un rapporto speciale con i loro utenti e vorremmo investire questo capitale di fiducia andando anche oltre l'attività professionale ma fornendo un contributo di ascolto e vicinanza, nella speranza che non serva mai. Ma se dovesse servire vorremmo poter dire di aver fatto il possibile per aiutare chi ne ha bisogno", conclude Mignani.