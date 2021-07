Vittori Sgarbi a Pennabilli per visitare in anteprima la Mostra dell’Antiquariato

Pennabilli ha ricevuto la visita di Vittorio Sgarbi a pochi giorni dall’apertura della 50esima edizione della Mostra dell’Antiquariato organizzata in forma itinerante per le vie del centro storico. Idea nata per “ovviare” alla pandemia da Covid ma sicuramente idea vincente e suggestiva. "Un modo per unire la bellezza del nostro comune, alle bellezze esposte dagli antiquari - spiegano dall'organizzazione. - Vittorio, stimato critico d’arte, non è la prima volta che visita la nostra Mostra e ora è tornato a trovarci forte anche dell’amicizia che lo lega al nostro Sindaco Mauro Giannini. Vittorio ha apprezzato notevolmente il nuovo contesto della Mostra e ha commentato con un “meravigliosa”, aggettivo che calza a pennello alle meraviglie esposte, in un paese altrettanto meraviglioso. Vi aspettiamo a Pennabilli per visitare la nostra Mostra Itinerante che apre i battenti per il primo anno senza “Gianni”, Gianfranco Giannini, lo storico ideatore e Presidente, scomparso recentemente. Gianni però ha seminato bene e tutto il paese raccoglie la sua preziosa eredità".