Vittoria Belvedere e Gabriel Garko ospiti a RiminiWellness

A RiminiWellness, in corso alla fiera di Rimini fino a domenica, oggi è stata la volta due volti noti del panorama televisivo italiano. Nello stand di Media One, concessionaria leader in Italia nell’advertising out of home e digital out of home, Vittoria Belvedere e Gabriel Garko. “Questa è una fiera che conosco da anni, devo dire che è eccitante l’atmosfera e l’energia che si respira”, ha dichiarato Vittoria Belvedere. “Io sono una che ama fare sport e il wellness significa innanzitutto star bene con se stessi, il coccolarsi, qui si parla di mangiar bene, anche di viaggi, palestre e nuove tecniche per lo sport”. Per Gabriel Garko “fitness e wellness sono importanti, non solo per il fisico, ma anche per la forma mentale, perché allontanano lo stress. Nella mia professione questo è molto importante, soprattutto quando devi interpretare nuovi ruoli”.