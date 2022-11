Il Riminese ancora baciato dalla fortuna, la vittoria al Lotto vale oltre 22 mila euro

Il Riminese ancora baciato dalla fortuna. A riportare la notizia è l’Agipronews. Nell’ultimo concorso del Lotto a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, sono stati vinti 22.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 931,1 milioni di euro dall'inizio dell'anno.