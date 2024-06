Voglia di vacanze: apertura straordinaria dell'Ufficio Passaporti

In vista delle imminenti vacanze estive, allo scopo di agevolare ulteriormente i cittadini nelle procedure per il rilascio del passaporto, la Questura di Rimini ha organizzato, per il prossimo mercoledì 12 giugno, una giornata di apertura straordinaria dedicata esclusivamente al ritiro dei passaporti già pronti. In particolare, dalle 08.30 alle 13.00, gli sportelli dell’Ufficio Passaporti saranno aperti per consegnare i passaporti di coloro i quali hanno presentato la domanda entro lo scorso 25 maggio e che abbiano richiesto di ritirare il documento presso l’Ufficio Passaporti di Rimini.



Gli interessati potranno recarsi personalmente presso gli sportelli della Questura, senza appuntamento, al fine di ritirare il proprio documento e, se muniti di apposita delega, potranno ritirare anche il documento dei familiari. L’iniziativa è il risultato della recente riorganizzazione dell’Ufficio Passaporti, voluta dal Questore di Rimini in seguito all’introduzione delle modifiche all’agenda elettronica di presentazione delle domande, che ha ridotto notevolmente i tempi di attesa per il rilascio del documento.



Lo sforzo organizzativo messo in campo dagli uomini della Divisione Polizia Amministrativa ha consentito di produrre oltre mille passaporti in breve tempo, che attendono di essere ritirati dai rispettivi titolari. Inoltre, sono tuttora in giacenza, in attesa di ritiro, circa 500 passaporti stampati nel corso del 2023.