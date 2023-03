Vogliono diventare addestratori cinofili, a lezione a Oltremare con delfini e pappagalli

Non capita tutti i giorni di andare a lezione di addestramento di delfini, pappagalli e rapaci. Questo appuntamento speciale è stato organizzato qualche giorno fa al parco Oltremare di Riccione, insieme ad AlfaDog Training Academy, centro di formazione cinofila professionale di Fano, guidato da Davide Marinelli. Dodici i partecipanti a questo incontro (provenienti un po’ da tutta Italia) che già operano, o vorrebbero lavorare, nel settore dell’addestramento cinofilo. In questa occasione hanno potuto scoprire da vicino il mondo professionale degli addestratori e keeper di Oltremare, mettendo a confronto le diverse tecniche nel campo dell’addestramento animale.

Chi si prende cura ogni giorno di delfini, rapaci e pappagalli, grazie a questa collaborazione con Alfadog ormai consolidata da anni, ha approfondito con i corsisti l’addestramento multi-specie, mostrando le tecniche usate quotidianamente per la gestione degli animali in ambiente controllato, e presentando anche alcuni progetti di ricerca in corso.

“Il parco Oltremare ha da tempo intrapreso un percorso di crescita professionale condividendo obiettivi e progetti di formazione anche rivolti a enti esterni - commenta Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Ce - Gli stessi addestratori si confrontano tra loro periodicamente per capire come affrontare al meglio la gestione quotidiana degli animali di cui siamo custodi. I comportamenti medico/preventivi, per esempio, sono una delle parti più importanti nel loro lavoro, perché facilitano il dipartimento veterinario nel controllare periodicamente lo stato di salute e benessere delle specie ospitate. È un compito al quale dedichiamo molte energie, e la fiducia che gli animali offrono al nostro staff, ripaga di tutti gli sforzi necessari. Gli incontri con altri enti, come Alfadog, mettono sempre al centro il benessere animale e sono un momento di grande crescita e condivisione”.