Vola l'identità digitale: 81mila quelle rilasciate dagli uffici postali riminesi

Circa 81mila Identità Digitali Poste ID rilasciate. È questo l'importante traguardo raggiunto da Poste Italiane in provincia di Rimini, dove molti cittadini hanno effettuato la richiesta tramite il canale messo a disposizione dall’Azienda. L’Identità Digitale di Poste Italiane consente di accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di utilizzare un’unica password per tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti, garantendo la spinta digitale necessaria alla ripartenza del Paese.