Volantini e scritte contro la Polizia e il ministro Salvini, indagini in corso da parte della Digos

La Digos è impegnata in un’attività di indagine per risalire all’autore di alcuni volantini apparsi nelle ultime ore nella zona di Miramare. Si tratta di fogli con stampati vari articoli di cronaca, di diverse redazioni di giornali locali, imbrattati con scritte deliranti nei confronti della polizia, accusata di essere “nazista”. Attaccati ai pali delle plance pubblicitarie e ai pali della luce, quasi sempre compare la scritta “Fuck Nazi Police”. In altri volantini è apparsa anche la dicitura “Sbirri morti”. Sono complessivamente una dozzina i volantini attaccati a Miramare con interessate viale Marconi, viale Oliveti e viale Sarsina.

Insieme ai volantini anche una scritta contro il ministro Matteo Salvini, questa volta il fatto si registra vicino a Riminiterme. L’imbrattatura è stata realizzata con una bomboletta spray di colore nero. Gli uomini della Digos sono al lavoro per stabilire se i due episodi possono avere dei collegamenti riconducibili allo stesso responsabile. L’autore o gli autori rischiano una denuncia per “oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario”.