Voleva vendicarsi dell'ex affiggendo le sue foto osè: arrestato per stalking

Tormentava da mesi l'ex fidanzata, con messaggi telefonate e minacce. Un 57enne riminese è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori dalla Polizia di Stato. La vittima ha raccontato di aver avuto una relazione con I'uomo, un 57enne di Rimini, ormai conclusa da tempo. La fine della relazione non è mai stata accettata dall'uomo, che ha continuato insistentemente a contattarla per continuare il rapporto sentimentale. La donna aveva già denunciato gli atti persecutori posti in essere dall'uomo, ma questo non ha desistito, continuando a minacciarla e molestarla.

Venerdì pomeriggio l'uomo si è presentato sotto casa per l'ennesima volta per incontrarla, nonostante la donna avesse categoricamente rifiutato. La vittima, esasperata, in preda all'ansia e alla paura, ha chiamato la Polizia. I poliziotti sono arrivati in pochi minuti, intercettando l'uomo nei pressi dell'abitazione della vittima, in sella ad una bici.

Nelle borse laterali della bici i poliziotti hanno rinvenuto numerose fotocopie formato A4 di fotografie in cui veniva ritratta la vittima in atti sessuali. Insieme alle fotocopie c'era anche un rotolo di nastro adesivo, evidenziando la concreta intenzione dell'uomo di distribuire ed affiggere i fogli in suo possesso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e accompagnato al carcere di Rimini.