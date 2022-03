Voleva vendicarsi di un rifiuto ma incendia l'auto sbagliata

Paradossale vicenda quella scoperta dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini che hanno individuato l'autore di un incendio che, lo scorso 21 febbraio, ha danneggiato seriamente una vettura. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti dell'Ama ad appiccare il rogo sarebbe stato un clochard 38enne il quale si era rivolto a un residente di Viserba per chiedere aiuto. Al rifiuto il senza fissa dimora aveva dato in escandescenza e, per vendicarsi, nella notte era andato sul posto con l'intenzione di dare fuoco al veicolo dell'uomo che non aveva voluto aiutarlo. Come emerso dal video delle telecamere a circuito chiuso il 38enne si è avvicinato a una Smart ForTwo appiccando un incendio a partire dalla ruota anteriore sinistra. Peccato però che l'utilitaria appartenesse a una persona totalmente estranea alla vicenda, la cui unica colpa era stata quella di parcheggiare in quella via, che si è visto il veicolo finire in cenere. L'indagine, tuttavia, ha permesso di risalire al piromane che è stato denunciato a piede libero.