Più voli per Kaunas, Cagliari e Palermo. La guerra per ora blocca il progetto con Anex Tour

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad lo ha ribadito nel suo intervento di fine anno. Per il 2023 tra le priorità c’è quella di sostenere e credere nell’aeroporto. Investire per creare movimento, di voli e passeggeri, che significa creare nuovo turismo dall’estero. Le prossime settimane, spiegano da Airiminum, la società che si occupa delle sorti dello scalo Fellini, saranno decisive. Soprattutto per capire se qualche compagnia aerea deciderà di scommettere sulla destinazione con qualche nuova rotta. Per il momento l'unica vera novità del 2023 rimane Praga, con il primo volo di Ryanair programmato per il 26 marzo e con voli in calendario nelle giornate di mercoledì e domenica.

“Il prossimo sarà un mese decisivo – è l’aggiornamento dell’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci -, ma nel settore delle compagnie aeree ho imparato che finché non c’è l’ufficialità con la vendita dei biglietti può succedere di tutto. Puntiamo su nuove rotte, ma nel frattempo vediamo delle destinazioni che aumentano il numero dei voli. Che non è affatto una brutta notizia: perché significa realizzare una maggiore quantità di movimento. Mi riferisco in particolare a Kaunas, Cagliari e Palermo, oltre che a Londra”.

I biglietti sono in vendita. Mentre al momento restano top secret possibili nuove destinazioni. Da marzo partiranno i primi programmi settimanali. Il 2 marzo farà esordio il volo Ryanair per Kaunas con cadenza al giovedì e alla domenica. Il 26 marzo toccherà a Palermo con voli al martedì, venerdì e domenica.

Nel frattempo il progetto con Anex Tour, presentato un anno fa, che prevedeva voli charter di collegamento con diverse città dell’Ucraina e della Russia, per il momento è finito completamente in standby. Gli scenari di guerra internazionali hanno, almeno per ora, compromesso una partnership che avrebbe generato 40 aerei dalla Russia e 14 dall’Ucraina. “Per il momento è un tema su cui possiamo farci ben poco – conclude Corbucci -, con Anex ci siamo lasciati con un arrivederci, in attesa di tempi migliori. Le loro proposte per Rimini sono bloccate, dato che riguardavano i mercati di Russia e Ucraina”.