Voragine si apre nella strada e blocca un mezzo pesante, danneggiate le tubature del gas

E' stato, con tutta probabilità, il maltempo di questi giorni ad indebolire la strada che nella tarda mattinata di sabato ha ceduto intrappolando un camion e provocando la rottura delle condutture del gas. L'allarme è scattato intorno alle 14 in via Stegani a Rimini, nei pressi del Palacongressi, quando si è aperta la voragine che ha intrappolato le ruote del mezzo pesante poi finito sulle tubature del metano rompendole e facendo fuoriuscire il gas. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con la gru mentre il personale della polizia Municipale ha provveduto a chiudere la strada. Sono in corso i lavori per mettere in sicurezza il mezzo pesante e bloccare la perdita di metano.