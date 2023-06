E' stato votato 9 volte club migliore al mondo, Angelini: "Per lo Space si è lavorato per mesi a fari spenti"

"Quella dello Space è una delle tappe capaci di ricostruire ai cittadini riccionesi il primo anno di mandato di Daniela Angelini e di tutta la sua giunta". A parlare è la sindaca uscente Daniela Angelini, a seguito del commissariamento. Lo fa raccontando una serie di retroscena che hanno portato all'annuncio del trasloco del celebre locale Space da Ibiza a Riccione. "È il frutto di un lavoro di squadra, portato avanti a fari spenti e tessuto sui rapporti umani. Il supporto d’impresa e la capacità politica di guardare oltre l’ordinario. La capacità di osare. Quella dello Space Riccione è la storia di un cambio di passo immediato capace di segnare una svolta epocale per l’intrattenimento della città di Riccione", sono le parole di Daniela Angelini.

"Il club 9 volte migliore del mondo lascia Ibiza e arriva a Riccione. Basterebbe questa semplice considerazione per sottolineare la grandezza dell’operazione ma a tutto questo è giusto aggiungere la lungimiranza della sindaca e di tutta la giunta nell’abbracciare gli imprenditori che si sono affacciati alla realtà di Riccione". Un’operazione voluta e sostenuta a gran forza da Daniela Angelini volenterosa da subito di ridare lustro e rilancio internazionale all’intrattenimento della città attraverso la passione per i giovani.

"Abbiamo incontrato Pepe Rosello, titolare del marchio Space, il 16 aprile ed è stato un incontro emozionante perché abbiamo conosciuto un uomo dall’apertura mentale straordinaria con una visione culturale che poche volte si ha modo di ascoltare - racconta Daniela Angelini -. Un visionario che è stato capace di cambiare il mondo dell’intrattenimento e di dettare il passo in una capitale mondiale della musica come Ibiza".

"Per parlare di Riccione ci siamo trovati sulla punta di Gabicce e gli abbiamo raccontato la città all’interno di un territorio vasto indicandogli le salite sulle quali Pantani ha preparato le vittorie al Tour de France. Le colline nelle quali Valentino Rossi sfrecciava da ragazzino per diventare anche lui come lo Space 9 volte campione del mondo. Abbiamo parlato delle nostre colline, delle nostre tradizioni, dei nostri vini, della cultura culinaria e del nostro approccio alla vita - ricorda la sindaca uscente -. A quel punto gli abbiamo indicato Riccione all’interno di quel polmone verde come una bomboniera al centro di quella straordinaria cartolina".

"Sono stati due giorni di scambio culturale intenso alla fine dei quali hanno avuto addirittura l’umiltà di ringraziarci per questa accoglienza amministrativa che hanno definito molto atipica addirittura in una città evoluta come Ibiza. I nostri contatti sono stati costanti nei giorni successivi al nostro incontro fino ad arrivare alla firma del contratto scoccata il 31 di maggio al seguito della quale abbiamo mantenuto uno stretto e rispettoso riserbo fino all’annuncio della proprietà. Per questo ora facciamo il nostro più caloroso in bocca al lupo agli imprenditori Cipriani, Rampini a Pepe Rosello e la famiglia Space per questa nuova avventura in terra riccionese".

“Ora Riccione ha una stella in più che si affianca alle altre che hanno fatto la storia dell’intrattenimento della città e continueranno a determinarlo in futuro. Nella nostra visione tutto questo fungerà da volano nel ridefinire l’identità dell’intrattenimento che Riccione vuole rideterminare in Italia e fuori dal nostro paese”, dice Daniela Angelini in conclusione.