Vuole farla finita con la vita: i Carabinieri sventano tentativo di suicidio

Provvidenziale intervento di salvataggio dei Carabinieri, che hanno sventato un tentativo di suicidio. Il fatto è avvenuto mercoledì scorso, poco prima delle 12. Ad allertare il 112 è stata l'ex moglie dell'aspirante suicida, attivando così l'intervento anche dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco. Grazie alle indicazioni della vicina di casa, i Carabinieri hanno individuato l'appartamento dell'uomo, mettendolo in salvo, convincendolo a desistere dall'insano gesto. L'uomo ha spiegato che il suo gesto era riconducibile a problemi di natura economica. Al termine dell'intervento l'uomo è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.