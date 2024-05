Far west in centro: vuole pizza e birra gratis, al diniego prende a pugni il titolare e devasta il locale

Scene da far west in pieno centro storico a Rimini. Dove un uomo, un ragazzo italiano, ha generato il putiferio dopo che voleva mangiare e bere in un’attività commerciale senza pagare il conto. Gli agenti della Polizia sono dovuti intervenire a seguito della chiamata al 112 da parte del titolare di un’attività ristorativa di via Castelfidardo che riferiva di essere stato aggredito verbalmente e fisicamente da un cliente, il quale gli intimava di consegnargli una pizza ed una birra gratis. Il fatto è accaduto attorno alle 19 di sera, nella giornata di martedì (14 maggio).

Una volta che il titolare si è rifiutato di regalare pizza e birra è iniziato il finimondo: l’uomo ha iniziato prima colpendolo con un pugno, poi ha proseguito scaraventando a terra sedie e tavoli del locale, mettendo in pericolo anche i clienti presenti in pizzeria. Il ragazzo ha poi proseguito: ha afferrato una bottiglia di vetro da un locale vicino e l’ha scagliata contro la vetrina, danneggiandola, e minacciando i presenti che, nel frattempo, si sono visti costretti a chiudersi all’interno del locale, per mettersi in sicurezza.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato il ragazzo in evidente stato di agitazione, pronto anche a scagliarsi contro gli agenti. Con non poca fatica, i poliziotti sono riusciti a contenerlo e ad assicurarlo nell’autovettura di servizio. Il ragazzo è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina e resistenza a Pubblico ufficiale e denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato, violazione del Dacur (divieto di accesso ai pubblici esercizi) nel territorio di Rimini e lesioni personali. Conclusasi l’udienza per direttissima, è stato convalidato l’arresto ed applicata la misura della custodia cautelare in carcere.