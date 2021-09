Week end plastic free: a Santarcangelo raccolta una tonnellata di plastica abbandonata

Domenica di duro lavoro per i volontari dell'associazione Plastic free di Santarcangelo che, nell'ambito della giornata di sensibilizzazione ambientale, hanno rimosso una tonnellata di rifiuti plastici abbandonati. L’obiettivo iniziale era già importante, ovvero ripulire l’ampio parco “Cappuccini” Baden Powell. Ebbene, con tenacia e senso civico e capacità di coordinamento, l’associazione onlus Plastic Free è riuscita addirittura a triplicare il lavoro. Grazie a circa 50 splendidi volontari coordinati dal referente provinciale Roberto Di Leo, e grazie soprattutto al Comune di Santarcangelo che ha supportato la raccolta con fornitura di sacchi e guanti, domenica 26 settembre è andata in scena una “tripla” raccolta. I volontari infatti si sono riuniti presso l’entrata sud del parco Cappuccini, al Parco Francolini ed al parcheggio Campana, dividendosi per gruppi e raccogliendo in sole 2 ore un quantitativo di rifiuti senza precedenti. Ben 47 sacchi condominio da circa 20 / 25 kg cadauno, per un totale che sfiora la tonnellata. Per poi aggiungere anche rifiuti ingombranti come addirittura un frigorifero, un tapis roulant, un materasso, svariati pneumatici e circa 50 kg di bottiglie di vetro. "Ci sarebbe quasi da gioire - spiega l'associazione - ma la vera riflessione è su quanto bisogna sensibilizzare le persone a rispettare il nostro pianeta e su quanto lavoro ci sia ancora da fare. In questa direzione, Plastic Free Onlus non abbassa la guardia e soprattutto su Rimini col proprio referente provinciale Roberto Di Leo organizzerà sempre più frequentemente delle raccolte rifiuti in qualunque zona sia necessario".