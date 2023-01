Weekend alcolico sulle strade, 8 automobilisti danno l'addio alla patente

Sono state otto le patenti ritirate nella notte tra sabato e domenica al termine del servizio a tutela della sicurezza delle strade e a contrasto della guida in stato di ebbrezza condotto dalla squadra di polizia giudiziaria della Municipale di Rimini, presente con un posto di blocco in via Circonvallazione Meridionale. Il tasso alcolemico più alto registrato è stato di 1,7 g/l, valore che rientra nella fascia più alta prevista dal codice (superiore a 1,5 grammi per litro) e che ha comportato oltre al ritiro della patente fino a due anni anche la denuncia all’autorità giudiziaria. Sospensione della patente anche per altri sette automobilisti, di cui tre trovati con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l (con deferimento all’autorità giudiziaria), mentre per gli altri quattro è scattata la sola sanzione amministrativa.