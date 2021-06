Weekend di lavoro per i Carabinieri di Riccione: diverse le denunce e gli arresti, molti sono ragazzi

Sono stati intensificati i controlli sul territorio dei Carabinieri di Riccione a seguito del notevole flusso di turisti e giovani che nei primi giorni della nuova stagione estiva hanno invaso la riviera. Un 24enne pesarese, già noto alle forze dell'ordine, è stato controllato in quanto sorpreso in zona porto a Cattolica oltre l’orario del coprifuoco: dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha assunto un atteggiamento minaccioso e violento nei confronti dei militari fino ad aggredirli fisicamente, costringendo i due carabinieri ad ammanettarlo e a dichiararlo in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato quindi condotto in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo di lunedì.



Inoltre, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio unv17enne residente a Riccione ed i suoi due amici di 19 e 20 anni, anch’essi riccionesi, sorpresi dai militari appartati all’interno di un parcheggio, intenti a confezionare droga. Nel corso del controllo sono stati rinvenuti complessivi 23 grammi di marijuana, in parte già suddivisi in dosi, nonché materiale per il confezionamento.

Deferiti in stato di libertà anche due operai marocchini, anche in questo caso vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, di 29 e 33 anni, sorpresi dai militari di Saludecio in possesso di grammi 3 di hashish, suddivisi in dosi, nonché di materiale per il confezionamento e della somma contante di 1300 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

E' stato invece denunciato per il reato di furto aggravato un 15enne incensurato residente ad Ancona, per essersi impossessato di un capo d’abbigliamento del valore di 100 euro circa in un negozio di viale Ceccarini. Il ragazzo è stato raggiunto e fermato da una pattuglia appiedata della Stazione di Riccione, intervenuta su segnalazione del titolare dell’attività. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Per lo stesso motivo sono stati denunciati anche due 15enni di Gemmano, subito dopo aver asportato diversi generi alimentari in un negozio del paese.

Elevate inoltre sanzioni per un totale di 2400 euro nei confronti di 6 persone per la violazione del coprifuoco oltre le 23.00. Quattro assuntori di stupefacenti sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa poichè trovati in possesso, complessivamente, di gr. 0,4 di “cocaina”, gr.0,2 hashish e gr. 0,2 marijuana mentre due utenti della strada sono stati denunciati a piede libero per guida sotto l’effetto di alcol ed è stata loro ritirata la patente.