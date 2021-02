Weekend di San Valentino, il sindaco traccia il bilancio: "Una città viva e responsabile"

"Giornate che possono contribuire a dare speranza e fiducia ai nostri operatori, ai pubblici esercizi, a quel mondo del commercio così provato dall’attuale situazione", questo il primo pensiero del sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, a consuntivo rispetto alle iniziative che hanno celebrato a Bellaria Igea Marina dapprima la patrona, Sant’Apollonia, e nel weekend appena concluso il San Valentino. "Soprattutto domenica, grazie anche a una giornata fredda ma splendidamente soleggiata, Bellaria Igea Marina è stata ripagata della scelta di proporre una città viva e aperta. Una città che ha offerto il mercato alimentare con stand gastronomici in centro, ma anche allestimenti, luminarie e installazioni che certamente, in un momento non facile, hanno contribuito a riscaldare un po’ i cuori dei nostri cittadini e di chi ha scelto Bellaria Igea Marina. Opportuno sottolineare, da questo punto di vista", aggiunge, "come tanti amici delle località limitrofe abbiano deciso di trascorrere nel weekend qualche ora nella nostra città, con risvolti incoraggianti per tutto l’indotto economico. Una presenza ordinata e responsabile che rende, nel complesso, il bilancio di queste celebrazioni ancora più positivo."

Molto frequentato domenica, nel rispetto delle vigenti misure anti contagio, il mercato di San Valentino allestito sull’Isola dei Platani; buona la risposta – con oltre duecento visitatori nei giorni delle proiezioni - fatta registrare anche dal suggestivo progetto “Immagini sonore”, andato in scena alla Torre Saracena in un connubio tra cinema, musica e storia.

Numeri lusinghieri, anche e soprattutto, quelli fatti segnare dal grande evento live streaming di ieri, in onda nel tardo pomeriggio sulla pagina Facebook di Fondazione Verdeblu “Bellaria Igea Marina” e sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. Un grande evento online, tra musica, romanticismo, cultura e letture dantesche, che ha visto tra le altre la partecipazione di Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar, e di Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione del talent Amici. Solo nella giornata di domenica, sono state oltre 10.000 le persone raggiunte, per un totale di interazioni che ha superato quota 3.000. Numeri significativi e destinati a crescere già da queste ore, che si sommano alle decine di migliaia di utenti raggiunti grazie alle azioni programmate in collaborazione con Fondazione Verdeblu nella fase del lancio dell’evento.