Weekend intenso di controlli per i Carabinieri di Riccione: un arresto e numerose denunce

I militari hanno arrestato un 46enne residente a San Clemente, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, dovendo scontare la pena detentiva di un anno e quattro mesi di reclusione.

Diverse, invece, le denunce. Un 32enne di Misano è stato denunciato in stato di libertà per essersi impossessato della carta di credito di una 41enne del luogo. L'uomo ha poi ha effettuato alcuni prelievi presso istituti di credito venendo riconosciuto dai militari della Stazione Carabinieri di Riccione a seguito dell’immediata acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza;

Denunciati anche due cittadini albanesi di 29 e 28 anni residenti a Bellaria Igea marina, identificati dai carabinieri della Stazione di Misano Adriatico quali responsabili dell’aggressione ai danni di un 27enne di Rimini, avvenuta all’interno di un locale e scaturita per futili motivi. Il malcapitato, a seguito dell’evento, ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni 10 giorni. Un tunisino di 33 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato invece denunciato per non aver rispettato un decreto di espulsione emesso dal Questore di Imperia a marzo 2021.

Infine otto utenti della strad sono stati denunciati poiché sorpresi alla guida delle rispettive autovetture in stato di ebbrezza alcoolica. I carabinieri, inoltre, hanno sanzionato in via amministrativa il titolare di una discoteca di Misano Adriatico a seguito di reiterate segnalazioni giunte sul numero di emergenza 112, denuncianti la totale inosservanza delle norme anti contagio, con particolare riferimento al divieto di assembramento. Sono in corso, in proposito, gli accertamenti del caso sulla scorta del sopralluogo effettuato dai carabinieri; Un assuntore di stupefacenti, trovato in possesso di una piccola quantità di “hashish”, è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa.