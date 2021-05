Welfare aziendale, ancora pochi giorni per partecipare al bando rivolto alle imprese

Ancora pochi giorni per fare domanda e partecipare al bando rivolto alle imprese e finalizzato a promuovere azioni di welfare aziendale promosso dall’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini. Il bando prevede un sostegno economico per le imprese che implementeranno misure e interventi di conciliazione vita-lavoro legate al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

Sono previsti contributi fino a 1.500 euro per progetti di tirocinio attivati per donne vittime di violenza e 1.000 euro per proposte riguardanti l’attivazione di servizi o azioni positive. Tra le varie possibilità rientrano i servizi per l’infanzia ed educativi, i servizi per la facilitazione di impegni domestici, l’assistenza domiciliare per familiari non autosufficienti, attivazione dello smart working, corsi di empowerment per le lavoratrici.

I termini per presentare la domanda scadono il 15 maggio. Si può prendere visione del bando al sito: https://www.provincia.rimini.it/prvcnrmn/po/mostra_news.php?id=356&area=H