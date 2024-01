Welfare innovativo e di prossimità: inaugurato l'Ambulatorio sociale a Bellaria

Inaugurato ieri alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti e dell'Assessore Flaviana Grillo, l'“Ambulatorio sociale a rilevanza sanitaria” presso il Centro Culturale Vittorio Belli. Un nuovo, prezioso servizio sul fronte del welfare e dei servizi socio sanitari, accessibile gratuitamente il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11. A disposizione dei cittadini personale specializzato volontario composto da medici, infermieri e OSS, che si occupa non solo della misurazione ad esempio dei parametri vitali ma anche dell’instaurazione di rapporti di fiducia, per far emergere eventuali situazioni di fragilità. Un approccio innovativo e di prossimità frutto della collaborazione tra Anteas Rimini Odv, associazione Amici di ISAL, Oltre la ricerca ODV e Amministrazione Comunale.