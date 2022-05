Misano, un'estate 'smart': da giugno wifi gratis sul lungomare

Un lungomare sempre più connesso grazie ad una copertura WiFi pubblica, aperta e ad alta velocità. Sarà possibile grazie alla realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica, in fase di ultimazione, per l’attivazione del servizio WiFi a banda larga nel tratto costiero compreso tra il confine di Riccione e Via D’Azeglio, incluso anche il tratto a mare della ferrovia di Via della Repubblica e Piazza della Repubblica.

L’intervento rientra in un progetto, realizzato grazie a finanziamenti regionali, rivolto a varie località della costa romagnola, caratterizzati da un’elevata densità turistica, al fine di garantire un importante servizio tecnologico. I lavori si concluderanno a inizio giugno, in tempo per accogliere i primi turisti. "Con la copertura WiFi di tutto il lungomare - spiega l’assessore all’innovazione tecnologica Filippo Valentini – andiamo a fornire un ulteriore servizio ai turisti che nei mesi estivi popolano le nostre spiagge, oltre che un'importante innovazione a disposizione dei nostri cittadini".

I costi per la realizzazione e l’implementazione della rete sono sostenuti da Lepida, società in house della Regione Emilia – Romagna, che ha fornito infrastrutture e know -how, e in parte dal Comune, che si è occupato del supporto logistico per la progettazione dell’impianto e della fornitura di energia elettrica. Un secondo stralcio del progetto, che prevede la copertura fino a Portoverde, è previsto in relazione alla realizzazione del nuovo lungomare.