Uno straordinario weekend di emozioni, il World Ducati Week pronto al via

È tutto pronto al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per accogliere le migliaia di Ducatisti in arrivo per il World Ducati Week 2022, che apre ufficialmente i cancelli il 22 luglio, a quattro anni di distanza dall’ultima edizione. Da settimane manager, tecnici, meccanici, team racing e personale Ducati sono al lavoro per dare vista a uno straordinario weekend di emozioni, passione e divertimento. Ogni giorno il ricco programma prevede giri in pista, incontri con i piloti, talk, sfide, test ride su Ducati, taxi drive su Audi e Lamborghini, anteprime mondiali, riding experience dentro e fuori il circuito, su asfalto o sterrato, buon cibo e grandi eventi nel segno della convivialità e del piacere di stare insieme.

Si parte già venerdì 22 luglio con alcuni dei momenti più memorabili, come il giro d’onore con tutti i piloti presenti alla manifestazione, compresi quelli storici che hanno portato in trionfo le Rosse di Borgo Panigale sui circuiti di tutto il mondo e che hanno mantenuto un legame forte con i Ducatisti, loro grandi tifosi. Carl Fogarty, Troy Bayliss, Chaz Davies, Régis Laconi e Rubén Xaus si uniranno ai piloti odierni e gireranno in pista, celebrando l’orgoglio di essere Ducatisti. Sempre venerdì, nell’area Adventure dedicata al mondo dell’off-road, è confermata la gara in e-bike sulle Ducati TK-01RR. Nove piloti tra cui Troy e Oliver Bayliss, Carl Fogarty e Chaz Davies si sfideranno in una competizione elettrizzante sullo sterrato. Nel tardo pomeriggio poi, sarà il momento della parata, uno dei riti più amati dai Ducatisti. Partendo da un giro di pista del circuito, il colorato serpentone di moto attraverserà Cattolica e Misano per arrivare in spiaggia a Riccione allo Scrambler Beach Party. Il Bagno Samsara Beach di Riccione ospiterà infatti una serata di musica e divertimento sulla musica del celebre DJ e produttore italiano Benny Benassi.

Sabato 23 luglio è in programma uno dei momenti più attesi della grande festa Ducati: la Lenovo Race of Champions. In pista scenderanno 21 piloti Ducati impegnati nei campionati MotoGP, Superbike e Supersport, per animare uno spettacolo emozionante su Panigale V4 e Panigale V2 in una competizione a doppia categoria con due vincitori. A sfidarsi, tra gli altri: Pecco Bagnaia, Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannatonio, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, Danilo Petrucci, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Nicolò Bulega e Oliver Bayliss . Per tutti gli appassionati che non potranno seguire la gara dal vivo basterà collegarsi alla pagina dedicata del sito Ducati, che trasmetterà in live streaming dalle prove libere fino alla gara. Inoltre, anche per questa edizione è confermata la diretta sul canale Sky Sport MotoGP dalle ore 17.00.

Novità dell’edizione 2022 è il FantaWDW, un gioco tramite web-app che permetterà a tutti di creare la squadra di piloti su cui fare un pronostico di vittoria per la Lenovo Race of Champions. Tramite una serie di azioni, si guadagnano dei punti spendibili per schierare la propria squadra. Dopo la leggendaria sfida tra i piloti Ducati sarà disponibile la classifica dei giocatori che hanno partecipato al FantaWDW sul sito Ducati e sugli schermi in circuito. A concludere la serata del sabato ci sarà la tradizionale Rustida servita direttamente sul rettilineo della pista dai manager Ducati, quest’anno arricchita da una ricetta speciale firmata da Chef Riccardo Monco del ristorante tre stelle Michelin Enoteca Pinchiorri. Poco dopo, lo Stadio Comunale Santamonica di Misano adiacente al circuito, ospiterà il palco da cui i piloti saluteranno i Ducatisti come da consuetudine. La serata proseguirà poi con il dj set dei Meduza, il trio italiano della house music con più di 15 milioni di ascolti in streaming, capace di mandare sold-out interi tour live nei club di tutto il mondo. Il World Ducati Week sarà anche occasione per celebrare la dual di Borgo Panigale con la Multistrada Reunion , il primo raduno ufficiale per i Multistradisti di tutto il mondo. Nella tenda dedicata al mondo Multistrada, dove avranno luogo tante attività che racconteranno storia, tecnologia e personaggi legati alla moto e al suo universo, sarà distribuito un esclusivo adesivo olografico celebrativo ai possessori di Ducati Multistrada di qualunque modello.

World Ducati Week non è soltanto pista. Ai turni in pista e ai test ride in strada si affianca infatti un’area Adventure dedicata a tutti gli amanti del fuoristrada. Il debutto di Ducati DesertX arricchisce l’offerta del DRE Adventure, che alla nuova "21-18" Ducati affianca naturalmente Scrambler® Desert Sled e Multistrada V4 nel portafoglio delle moto che sarà possibile provare nel tracciato fuoristrada allestito all’interno del circuito. Lo stesso scenario sarà anche teatro delle esibizioni di Danilo Petrucci e Antoine Meo , che incontreranno poi il pubblico per raccontare le loro esperienze in sella a DesertX e Multistrada nei Ducati Talk e saranno disponibili per sessioni meet & greet. Nella stessa zona sarà possibile ammirare la Audi RS Q e-tron della Parigi Dakar, e della DesertX con livrea ispirata Audi.