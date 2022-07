Weekend amaro per due ducatisti: sparite altrettante Panigale da oltre 40mila euro l'una

Il raduno Ducati, andato in scena nel fine settimana al Misano World Circuit, si è rivelato particolarmente amaro per due appassionati della rossa che si sono visti rubare altrettante Panigale ultimo modello del valore di oltre 40mila euro l'una. Il primo colpo è stato registrato a Cattolica mentre, il secondo, a Misano. Con tutta probabilità i malviventi hanno atteso che i proprietari lasciassero parcheggiata l'iconica due ruote e, dopo aver affiancato la Ducati con un furgone, hanno issato la rossa sul mezzo per poi sparire in tutta fretta. Per i proprietari, scoperta la sparizione dei loro bolidi, non è restato altro da fare che rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia.