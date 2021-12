All'Xmas Sport Day cicloturistica e un tuffo nelle gelide acque dell'Adriatico

Una grande giornata di sport, famiglia e divertimento al Polo Est Village che grazie all’impegno delle associazioni locali, Romagna Paddle Surf Asd, Dinamo Running, Avis, Fun&Bike, Asd Mare-Terra Bike Team, ed oltre 50 volontari ha permesso di trasformare una domenica di dicembre in un grande appuntamento di movimento e benessere, con oltre 500 partecipanti da tutta la Romagna, in abbigliamento natalizio, nelle varie attività che hanno colorato i grandi spazi del Village, riscoprendo il mare anche d’inverno.

Un bel sole e un ricco ristoro hanno atteso camminatori, ciclisti e sportivi del Sup, per recuperare con ottimi prodotti del territorio, dolci e salati per le gioia di tutti i partecipanti, oltre a questo sono stati distribuiti anche 200 litri di cioccolata calda, tè e vin brulè. Un Natale ricco di emozioni quello del Polo Est Village, che grazie al Comune e alle belle giornate di questo periodo, propone appuntamenti per tutti, confermandosi un luogo funzionale e di aggregazione nelle 4 stagioni.