Youtuber accusato di violenza su un 13enne, scarcerato dai domiciliari attacca: "Io innocente, dette tante falsità"

La notizia del suo arresto, avvenuta lo scorso 25 ottobre, aveva suscitato enorme scalpore per le accuse che lo vedevano indagato per degli abusi su un 13enne riminese. A 4 mesi dalle manette, liberato dagli arresti domiciliari per un'attenuazione della custodia cautelare che gli impone l'obbligo di dimora e il divieto di uscire nelle ore notturne, lo youtuber Favarigna33 al secolo Davide Favaloro torna sul web con un video dal titolo "Mi hanno rovinato la vita" in cui protesta la sua estraneità ai fatti. "Ho deciso di parlare perché tutto quello che gira sul web non è verità. Sono un ragazzo con dei valori e per bene. Con quelle cose non centro nulla" spiega il 22enne accusato di atti persecutori dopo aver molestato sessualmente un 13enne a Rimini e per questo arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Manuel Bianchi su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

"Il 25 ottobre del 2023 - racconta Favaloro - dieci poliziotti di Rimini sono entrati in casa mia e mi hanno fatto leggere delle carte secondo cui io dovevo andare in carcere perché una persona mi ha denunciato per violenza sessuale e minacce di morte nei suoi confronti suoi e della madre. Dopo avermi portato in Commissariato mi hanno trasferito nel carcere di Trapani. Da quel momento non ho capito più niente, non capivo cosa mi stesse succedendo. Erano dei momenti brutti: non mi spiegavo come un ragazzo, di punto in bianco, potesse essere arrestato. Mi sono fatto tante domande, ho sofferto tanto per delle cose che non ho fatto. Dopo quella settimana in carcere sono finito agli arresti domiciliari e, adesso, mi hanno scarcerato e dentro di me è arrivata un po’ di gioia. È stato per questo che ho deciso di tornare su Youtube e raccontare la verità perché i giornali hanno detto molte cavolate. Io questa persona non l’ho né violentata né abusata ma, adesso, è troppo presto per parlarne".

Secondo quanto emerso dall'inchiesta, tuttavia, Favaloro attraverso il web avrebbe conosciuto la sua vittima nel 2021 iniziando così a carpirne la fiducia. Fin da subito il 22enne residente ad Alcamo avrebbe iniziato ad avere un comportamento morboso nei confronti del ragazzino arrivando a convincerlo a fare una videochiamata col cellulare per mostrarsi nudo. In cambio lo youtuber, che vanta quasi un milione di followers, gli avrebbe promesso di insegnargli il mestiere e di farlo diventare famoso. Nel corso del tempo, poi, il rapporto si sarebbe fatto sempre più ossessivo con Favaloro che pretendeva di controllare ogni spostamento del 13enne imponendogli di inviargli delle foto di quello che stava facendo per verificare la veridicità delle sue affermazioni. Oltre a questo, il 22enne obbligava il minorenne a giocare solo con lui sui diversi giochi on-line. L'ossessione del ragazzo, secondo le accuse, era arrivata a contattare anche gli amici della vittima spacciandosi per un altra persona e convincerli che il ragazzino si comportava male al fine di rompere le amicizie.

Il rapporto virtuale, poi, si era trasformato in reale quando Favaloro nell'ottobre del 2021 era approdato a Rimini dove aveva conosciuto di persone il 13enne. In quella occasione, secondo la denuncia, rimasto solo col minorenne lo avrebbe molestato sessualmente. Pochi mesi dopo, nell'aprile del 2022, durante una nuova visita in Riviera Favaloro aveva rivisto il ragazzino molestandolo nuovamente cercando di baciarlo. La situazione, se possibile, era degenerata nel giugno dello stesso anno quando nel corso di un terzo incontro avrebbe costretto il 13enne a baciarlo e a masturbarlo dietro il pagamento di 10 euro. La vittima avrebbe accettato le offerte sessuali del 22enne terrorizzato dalle minacce di questi di distruggere l'auto della madre del ragazzino e di presentarsi sotto casa sua per urlare di amarlo. Sempre quell'estate, poi, il siciliano aveva ripreso con le minacce di svelare ai genitori del minorenne i rapporti che c'erano stati tra i due continuando ad ossessinarlo con decine e decine di chiamate. Nell'autunno, sempre secondo le accuse, Favaloro si era presentato anche sotto l'abitazione del ragazzino arrivando a confrontarsi con la madre e il fratello maggiore di questi.

"Voglio soffermarmi sui traumi che ho subìto - conclude lo youtuber nel suo video - e, in questi mesi, sono stato in cura da uno psicologo per le cavolate dette dai giornali e non riuscivo più a dormire. Hanno preso un mio video del 2022 dicendo che era inerente alla mia vicenda ma non è assolutamente vero. Adesso, grazie allo psicologo, sto migliorando ma devo riprendere il ritmo perché ho ancora dei traumi ma sto migliorando. In questi mesi ho ricevuto tanti insulti dal web ma, da questo punto di vista, me ne frego. Io con la coscienza sono a posto e cammino sempre a testa alta perché sono un ragazzo perbene e non ho nulla a che fare con questa cosa. Il mio obiettivo è quello di tornare su Youtube a fare i video perché è sempre stato il mio sogno e nessuno me lo potrà mai togliere. Questo video, infatti, non verrà monetizzato perché non voglio guadagnare su queste cose".